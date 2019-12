"J'ai dû marcher, attendre, j'ai transpiré" : les stagiaires de Troisième aussi galèrent par temps de grève

"J'ai dû marcher dix minutes pour aller prendre la ligne 1." Lundi matin, pour son premier jour de stage d'observation au service des Sports d'Europe 1, Paul a anticipé. Il s'est levé une heure plus tôt pour rejoindre à temps l'immeuble Seine-Cévennes, où sont situés nos locaux. Car avec la grève contre la réforme des retraites, les transports franciliens sont très perturbés.

Une fois sur le quai de la 1, le périple ne fait que commencer. "J'ai dû attendre, je n'ai pas pu monter dans le premier train parce qu'il était bondé. J'avais chaud, je transpirais. Tout le monde était collé", se souvient Paul, qui a ensuite changé pour prendre la 14. Avec la 1, ce sont les deux seules lignes qui fonctionnent normalement toute la journée, mais sont donc saturées. "J'ai pris la 14 jusqu'au terminus, puis j'ai marché de nouveau pour prendre le tramway."

"J'étais collé contre la vitre, je me suis senti petit"

Avec seulement un tramway sur deux ou trois selon les lignes, là encore, Paul a dû affronter la foule. "C'était bondé, j'avais dix centimètres pour moi, j'étais collé contre la vitre et je ne pouvais même pas valider mon titre de transport. Je me suis senti petit, entassé de tous les côtés." Au total, il aura fallu 1h45 à Paul pour rejoindre Europe 1, contre 45 minutes en temps normal.

Et pour mardi matin, Paul a prévu de partir "encore plus tôt" car les tramways sont susceptibles de se faire plus rares encore un jour de mobilisation interprofessionnelle. "Ça va être dur", glisse celui qui ne peut se soustraire à ce stage, qui compte pour la moyenne du brevet. Heureusement, le service des Sports y met du sien. "Ils m'accueillent bien même si je suis en retard."