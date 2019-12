Grève SNCF et RATP : quelles perturbations dans les transports lundi ?

Nouvelle journée de galère en perspective pour les usagers des transports lundi, après plus de dix jours de grève contre la réforme des retraites. De nouvelles perturbations d'ampleur sont annoncées du côté de la SNCF comme de celui de la RATP. Europe 1 fait le point sur les prévisions de trafic.

Un TGV sur trois, quatre TER sur dix

Côté SNCF, il faut compter en moyenne un TGV sur trois, un Intercités sur six, un Transilien sur quatre et quatre TER sur dix. Ce dernier chiffre augmente légèrement, mais une partie des trajets seront effectués en bus. Dans le détail, pour les TGV, la SNCF table sur un train sur trois sur l'axe Est, l'axe Atlantique, l'axe Nord et l'axe Sud-Est. Seulement un train sur six circulera pour les Intersecteurs (les trains allant d'une région à l'autre, sans passer par Paris). Un train Ouigo sur trois est annoncé.

La SNCF recommande aux clients du Transilien et du TER de "ne pas venir en gare et d'utiliser d'autres moyens de transports" lundi et surtout mardi, où "le trafic sera plus réduit que la veille du fait de l'appel syndical à manifester".

Huit lignes de métro fermées

Le trafic RATP restera également "très perturbé" lundi, avec 8 lignes de métro fermées, un train sur deux sur le RER A et un train sur trois sur le RER B uniquement aux heures de pointe. Le réseau de bus circulera avec un service assuré à 50%. Les lignes automatiques 1 et 14 et Orlyval fonctionneront normalement, les lignes 4, 7, 8 et 9 seulement partiellement aux heures de pointe.