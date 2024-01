«J'ai directement pris rendez-vous» : à Aucun, les habitants ont enfin leur médecin généraliste

C’est l’une des belles histoires de ce début d’année 2024. Après dix ans sans médecin généraliste, la petite commune d’Aucun, nichée entre les montagnes dans les Hautes-Pyrénées, a retrouvé un praticien. La mairie avait tenté à de nombreuses reprises, via des campagnes de communication, d’attirer un professionnel de santé. Les 250 habitants de ce village peuvent désormais en consulter un près de chez eux en cas de besoin.

La salle d'attente ne désemplit pas

Europe 1 s'est rendue à la Maison de santé d'Aucun, où la salle d'attente ne désemplit pas. Cela fait une semaine que le nouveau médecin généraliste est arrivé, pour le plus grand bonheur de Benjamin, qui habite la vallée depuis sept ans. "C'est un soulagement parce que jusque-là, je consultais des médecins à Argelès-sur-Mer (dans les Pyrénées-Orientales, ndlr), mais ce n'était jamais le même médecin, et ils ne se déplacent pas. Ici, on a plutôt besoin qu'il se déplace, soit disponible, à proximité...", affirme-t-il.

Ce qui est désormais chose faite. "Dès qu'il (le médecin) est arrivé, j'ai directement pris rendez-vous pour que ça devienne éventuellement mon médecin traitant", relate Benjamin.

Le village d'Aucun et sa vallée, "un coup de cœur" pour le médecin

C'est le docteur Michel Rodero qui s'est lui-même proposé à la mairie pour venir exercer. En vacances dans la vallée, le praticien avait aperçu une banderole à l'entrée du village où il était inscrit "Recherche médecin". Au micro d'Europe 1, il confie que quitter la Gironde pour s'installer à Aucun s'est fait naturellement. "J'ai de plus en plus de plaisir au contact de la nature, et ici, on a la chance d'avoir une nature encore accessible, et sauvage", souligne-t-il.

En s'installant à Aucun, le médecin généraliste allie l'utile à l'agréable : "Pour quelqu'un qui aime la montagne, c'est un coup de cœur, à la fois par rapport à la topographie, mais aussi à l'accueil de la vallée". À 63 ans, le docteur Rodero a la possibilité de partir en retraite d'ici trois ans, mais le praticien espère exercer encore dix ans si sa santé le lui permet.