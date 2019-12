"J'ai des difficultés à trouver un train" : les voyageurs étrangers perdus dans une gare du Nord qui sonne creux

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

En cette journée de mobilisation massive attendue contre la réforme des retraites, les habitudes des Français sont bousculées. Les transports en communs ne fonctionnent pas, et la circulation des train est au minimum. A Paris, à la gare du Nord, le hall est pour l’instant vide. Habituellement, c'est un des point névralgique de la capitale pour les franciliens venant de banlieue et les étrangers venant de Londres ou Bruxelles. Europe 1 est sur les lieux pour vous tenir au courant sur la situation. Quelques voyageurs ont tout de même fait le déplacement. Le trafic annonce deux Thalys sur trois, et un Eurostar sur deux.

Les voyageurs étrangers sont un peu perdus : ils ne savent pas ce qu'ils se passent. Michel, un touriste camerounais qui vient de débarquer avec ses quatre valises, s'est même trompé de gare. "Je suis venu ici depuis Bruxelles pour aller en Italie via Strasbourg, mais j’ai des difficultés pour avoir un train." Jacky, sud-africaine, préfère sourire de ses péripéties. "Le métro ne fonctionne pas, on a essayé de prendre un taxi mais ils étaient tous réservés. On a fini par venir à pieds, ce n'est pas vraiment ce qu'on avait prévu !"

"On savait que le chiffre d'affaires serait à perte"

Habituellement, la gare du Nord est fréquentée par des milliers d’usagers. Les commerçants n’ont pas l’habitude de voir le hall aussi désert. "D’habitude, quand on ouvre vers 5 heures, il y’ a une meute de clients qui s’empressent de venir aux caisses. Là on a servi juste une cliente", raconte Taïeb, qui tient un stand dans la gare. "On savait que le chiffre d’affaires serait à perte mais ce sont les risques du métier !". Il fermera tout de même ses portes à 14 heures, au lieu de 20 heures en cette journée un peu particulière.