IVG dans la Constitution : sur la place du Trocadéro, des centaines de femmes célèbrent le vote des parlementaires

Ce mardi, la foule a explosé de joie à l'annonce des résultats du vote de l'inscription de l'IVG dans la Constitution sur écran géant. La tour Eiffel scintille sur le parvis des libertés et des droits de l'homme avec un grand H. "C'est une victoire des femmes", déclarent à la tribune les militantes féministes.

"On a tout de même moins peur de le faire"

Marie, parisienne de 70 ans, se dit remuée par l'événement. "J'ai fait deux avortements, mais dans de bonnes conditions parce que c'était juste après la loi Veil. Moralement, ce n'est pas génial. Il ne faut pas croire que ça soit facile et ça peut toujours être remis en cause. C'est important qu'on ne puisse plus y toucher", explique fermement la septuagénaire.

>> À LIRE AUSSI - La France devient le premier pays à inscrire l'IVG dans sa Constitution

Des avortements qu'elle préfère taire à un certain nombre de sa famille. Alors cette inscription est une avancée, selon Léa, 23 ans, auxiliaire de vie dans le Pas-de-Calais et Jade, 18 ans. "Ça montre quand même qu'on a gagné. Sachant que c'est inscrit maintenant, on a tout de même moins peur de le faire", raconte Jade. "Je me dis qu'aujourd'hui, les discours qui ont été donnés par les députés seront aussi également historiques dans les années à venir", note Léa.

La montée des extrêmes qui menacent ce droit dans le monde justifie cette inscription dans la Constitution, selon elles. Ces jeunes femmes disent pouvoir aujourd'hui souffler pour leur avenir.