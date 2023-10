Israël-Hamas : «Le mot morale devrait être interdit» à LFI, lance l'avocat Richard Malka

La position, jugée trop ambiguë, de La France insoumise sur la guerre entre le Hamas et Israël, indigne une grande partie de classe politique française. Pour le secrétaire du PS Olivier Faure, cette position aura "des conséquences lourdes" sur l'avenir de la Nupes. Face aux 1.200 morts en Israël (pour la plupart des civils), des villages massacrés et des dizaines de personnes enlevées, certains membres de LFI refusent toujours de prononcer le mot "terrorisme". D'après l'avocat Richard Malka, invité d'Europe 1 Matin jeudi, "le mot morale devrait être interdit" à LFI.

"LFI est le tombeau de la gauche"

"Vous avez un parti politique, qui se prétend de gauche, donc théoriquement attaché à l'humanisme, à la vie humaine, qui, pendant le massacre, pendant que les bouchers font leurs œuvres, ne trouve rien d'autre à dire que de renvoyer dos à dos les uns et les autres, de trouver des justifications. Ça, c'est le tombeau de la gauche. LFI est le tombeau de la gauche. Mélenchon est le déshonneur. On ne peut pas se prétendre de gauche quand on n'est pas attaché à la vie humaine", a-t-il déclaré au micro de Dimitri Pavlenko jeudi matin.

"On ne peut plus ne pas voir que ce parti est immoral"

LFI a refusé de qualifier directement l'organisation de "terroriste" et a condamné des "crimes de guerre" perpétrés selon elle à la fois par le mouvement islamiste et l'armée israélienne. "Il est possible de dire que la politique israélienne est catastrophique et que Benjamin Netanyahu est un horrible chef d'État, et d'ailleurs les Israéliens ne sont pas les derniers à le dire et pour moi c'est le pire chef d'État qu'Israël n'ait jamais eu", reconnaît l'avocat avant de poursuivre. "On pouvait peut-être attendre 24-48 heures et trouver d'autres mots pour le dire comme l'a fait François Ruffin et Alexis Corbière, qui eux, n'ont pas perdu leur dignité ?", a lancé l'auteur de Traité sur la tolérance aux éditions Grasset.

Le député LFI François Ruffin a estimé mardi qu'il fallait avoir "des mots forts" pour dénoncer les "abominations" commises par le Hamas en Israël. Le mouvement islamiste palestinien est "une organisation fanatique, terroriste, qui a toujours été l'adversaire des progressistes au Proche-Orient", a-t-il déclaré.

"Aujourd'hui, on ne peut plus ne pas voir que ce parti est immoral. Cette position de Monsieur Mélenchon et de LFI est une incroyable insulte à l'égard des musulmans parce que leur pari, ça commence à se voir, il est évidemment électoral. LFI n'a plus rien à voir avec la défense des classes populaires", a assuré Richard Malka sur Europe 1.

"Ils ne pourront plus jamais de donner de leçon de morale"

D'après l'avocat, la France insoumise a abandonné la lutte des classes pour la lutte des identités. "Ils ont décidé que les musulmans seraient des victimes, et d'ailleurs quand des musulmans s'intègrent, c'est limite des traîtres pour Monsieur Mélenchon et pour la France insoumise. Peu importe le fanatisme religieux, peu importe qu'il s'agisse de Daech, du Hamas ou de je ne sais qui, ils considèrent que les musulmans, y compris les fous de Dieu, ils doivent les défendre. Pour moi, c'est ça le racisme."

"Ils se prétendent de gauche mais ils sont que des populistes de la pire espèce. Ils ne pourront plus jamais de donner de leçon de morale à qui que ce soit, le mot morale devrait leur être interdit", a-t-il conclu.