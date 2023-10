Conflit Israël-Hamas : «Mélenchon est sorti de l'arc républicain», déclare le président de la Licra

De part et d'autre, Israël et la bande de Gaza comptent leurs morts par centaines, après le déclenchement samedi d'une offensive militaire surprise du Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes et capturé des Israéliens. Si la classe politique française a condamné ces attaques, la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon se sont démarqués par des propos bien différents ne condamnant pas ces actes. Invité d'Europe 1 Matin mardi, Mario Stasi, président de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) a annoncé se réserver le droit de déposer plainte contre des députés Insoumis.

Au micro de Dimitri Pavlenko, il est également revenu sur les propos polémiques de Jean-Luc Mélenchon, accusé de trouver des justifications à l'attaque du Hamas contre Israël et de se garder d'employer le mot "terrorisme". "Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose : la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. Horrifiés, nos pensées et notre compassion vont à toutes les populations désemparées victimes de tout cela. Le cessez-le-feu doit s'imposer. La France doit y travailler de toutes ses forces politiques et diplomatiques. Les peuples palestinien et israélien doivent pouvoir vivre côte à côte, en paix et en sécurité. La solution existe, celle des deux États, conformément aux résolutions de l’ONU", avait écrit le député sur le réseau social X (ex-Twitter).

Pour Mélenchon, le Crif "empêche la solidarité des Français avec la volonté de paix"

Quelques heures après les rassemblements en solidarité avec Israël, le député s'en est pris au Crif. Il a notamment reproché au Conseil représentatif des institutions juives de France d'"empêcher la solidarité des Français avec la volonté de paix". "En obligeant tout le monde à s'aligner sur la position du gouvernement d'extrême droite israélien, en acceptant de manifester avec le RN, en insultant les élus futiles du PS, le Crif a isolé et empêché la solidarité des Français avec la volonté de paix et la demande de cessez-le-feu immédiat. Les morts de tous côtés méritent mieux et notre compassion totale", a-t-il encore écrit sur X.

"Les propos haineux sont du côté de Jean-Luc Mélenchon"

Pour Mario Stasi, président de la Licra, Jean-Luc Mélenchon a choisi son camp, celui de la "haine". "C'était une manifestation de soutien. Les propos haineux sont du côté de Jean-Luc Mélenchon. À un moment, il faut choisir son camp. Soit, on est du camp des démocrates, du camp du soutien aux victimes civils lorsqu'une attaque terroriste a lieu, ou on est du côté des terroristes lorsque des civils sont massacrés. Je note qu'aucune des déclarations de Jean-Luc Mélenchon me fait penser qu'il est du côté des victimes civils, elles, victimes d'attaques terroristes", a-t-il déclaré au micro d'Europe 1.

"Ce type est indigne de la classe politique"

Il choisit son camp, celui de la haine, de la confrontation. Un camp qui est éthiquement et moralement insoutenable [...] Il n'est plus dans l'ambiguïté mais clairement dans le mauvais camp. Il en subira les conséquences pour lui et son parti. J'ai honte quand j'entends un personnage de cette qualité présupposé tenir des propos indicibles. J'ai honte pour la France. Ce type est indigne de la classe politique, il sort de l'arc républicain et il se rapproche petit à petit du parti des indigènes de la République, il a enfin trouvé sa famille ", a conclu Mario Stasi.