Intermarché valorise les producteurs avec sa Foire aux vins

Cet article est sponsorisé par Intermarché

Élu vigneron de l’année 2022 dans le Beaujolais, Boris Gruy est à la tête du plus grand domaine de l’Appellation Brouilly, et du Beaujolais. Outre la beauté du paysage qui s’offre aux yeux, son exploitation, le Château de la Chaize, possède un chai classé monument historique. C’est justement là que Laurent Mariotte a rendez-vous, pour évoquer avec lui ses méthodes de vinification, les particularités olfactives et gustatives de son vin, ainsi que son engagement pour le développement durable. Tout en déambulant, le duo échange sur les vignes, définies comme "basses", et vendangées manuellement comme le souligne le journaliste : "Cela demande beaucoup de manutention et de logistique, continue Boris Gruy, mais ça permet d’avoir des vins de très grande qualité."

Outre ces méthodes de récolte sans machine, le vigneron s’attache à prendre diverses mesures éco-responsables. Non seulement passer le domaine en agriculture biologique a été une priorité, mais plus de 7.000 arbres ont été plantés sur le domaine en cinq ans seulement, tandis que des nichoirs pour faire revenir les oiseaux et des ruches ont été installés.

Des tonalités de fraises et griottes

À l’ouverture d’une bouteille de Marquis de la Chaize, 2020 AOP Brouilly, Laurent Mariotte imagine une volaille pour goûter ce Beaujolais "plaisant et gourmand". Boris Gruy, lui, propose de l’ouvrir à l’apéritif, puisque sa "bouche de fruits rouges juteuse" est d’une grande fraîcheur. À la dégustation, ce sont en effet des tonalités de fraises et griottes qui se révèlent. Laurent Mariotte valorise par ailleurs l’accessibilité de ce vin, qui met tout le monde d’accord, pour un budget plus que raisonnable : 7,90 euros la bouteille, sur la Foire aux Vins Intermarché.

À la fin de leur discussion, le vigneron confie que le Château de la Chaize produit des vins qui peuvent facilement vieillir 10 ou 15 ans, mais demeurent agréables tout de suite : "La force du Gamay, c’est de pouvoir faire des vins qui sont faciles à boire, même dans la jeunesse", résume-t-il.

Pour découvrir l’ensemble de la sélection Intermarché, rendez-vous ici.