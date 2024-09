Intempéries : sept départements placés en vigilance orange pour pluie-inondation ou crues

Pluie-inondation et crues : Météo France place sept départements du quart sud-ouest en vigilance orange vendredi et samedi. La Haute-Vienne, la Creuse, la Dordogne et la Corrèze sont concernées par une vigilance pluie-inondation. Les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées sont elles mises en garde pour des risques de crues.

@VigiMeteofrance 06 septembre



Pour vendredi 06 septembre 2024 :

7 départements en Vigilance orange



Pour samedi 07 septembre 2024 :

7 départements en Vigilance orange



Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHPpic.twitter.com/vqR59hcisd — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) September 6, 2024

"Épisode pluvio-orageux durable sur le Sud-ouest"

Dans son bulletin, l'institut météorologique prévoit un "épisode pluvio-orageux durable sur le Sud-ouest", et des "crues importantes sur le Saison et le Gave d'Oloron" dans le Pays basque.