Intempéries dans le Sud-Ouest : cinq départements en vigilance rouge

De fortes précipitations sont attendues ce lundi sur les départements pyrénéens indique Météo-France, qui a placé en vigilance rouge "crues" les Pyrénées-Atlantiques et les Landes et en vigilance rouge "pluie-inondation" les mêmes Pyrénées-Atlantiques, ainsi que les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège.

Trois semaines à un mois de pluie

Jusqu'ici, il est tombé l'équivalent de trois semaines à un mois de pluie ces dernières 24 heures dans ces départements. Et on en attend autant jusqu'à demain. Heureusement, il y a eu très peu de dégâts pour le moment, seulement quelques routes coupées et des lignes TER interrompues dans les Pyrénées-Atlantiques. En revanche, on redoute l'effet cumulé de ces précipitations avec le redoux dans les départements de montagne, puisque la limite pluie neige est remontée au delà de 2.000 mètres.

Appels à la prudence

"La pluie pénètre le manteau neigeux et ça fait fondre beaucoup de neige. Et donc, ces deux phénomènes, à la fois la pluie et la remontée de la limite pluie neige, font qu'on a des très fortes quantités d'eau qui viennent remplir les cours d'eau", explique Rodrigue Furcy, le préfet des Hautes-Pyrénées, au micro d'Europe 1. "On constate déjà des débordements, notamment à Tarbes. On est effectivement très vigilants pour suivre le niveau des cours d'eau".

Depuis quelques heures, l'attention se tourne vers l'Ariège, où les pompiers ont effectué une cinquantaine d'interventions, dont une vingtaine sont actuellement en cours, et notamment cinq évacuations de personnes qui se sont retrouvées coincées dans leur véhicule après avoir forcé le passage d'une route coupée. Les pompiers renouvellent les appels à la prudence. Il faut bien respecter les panneaux de signalisation, ne pas monter sur les toits pour colmater des fuites et ne surtout pas se rendre en montagne compte tenu de l'instabilité du manteau neigeux.