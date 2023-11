Inondations : retour de la pluie dans le Pas-de-Calais, placé en vigilance orange aux crues

Une semaine après les premières crues dévastatrices et plus de 10.000 sinistrés recensés, le Nord et le Pas-de-Calais sont encore placés en vigilance orange aux crues ce lundi. Une situation préoccupante selon la préfecture puisque les pluies devraient s'intensifier mardi, laissant craindre de nouveaux débordements des cours d'eau.

Les établissements scolaires fermés dans 278 communes du Pas-de-Calais

Conséquence, les habitants surveillent et contrôlent la hauteur de l'eau pour anticiper de nouvelles catastrophes. Des catastrophes qui ont mené à la fermeture des établissements scolaires jusqu'au lycée dans 278 communes du Pas-de-Calais ce lundi et mardi. Les entreprises sont aussi nombreuses à constater les désastres.

Dans la zone industrielle de Boulogne-sur-Mer, environ 90 entreprises auraient été touchées et 1.000 emplois ont été suspendus. Parmi les établissements touchés, des blanchisseries, des réparateurs de téléphone, et des imprimeries, comme celle que détient Marc Le Roy. Ce propriétaire a vu son entreprise envahie par les eaux à trois reprises, à quelques jours d'écart.

10 millions d'euros de dégâts matériels

"[C'était] quelque chose d'incroyable, une violence... Le sol s'est soulevé, l'eau entrait par le sol. Des dalles qui sont là depuis 30 ans, qui n'ont jamais bougé... C'était un lac avec certaines machines qui dépassaient... Tous les câbles ont pris l'eau, tous les moteurs, tous les convoyeurs, toute l'électronique", témoigne-t-il. Marc Le Roy annoncera dans quelques heures à ses 150 salariés la mise en place du chômage partiel. Les dégâts matériels sont estimés à 10 millions d'euros.