Inondations dans le Pas-de-Calais : fermeture des écoles dans 200 communes, annonce Gérald Darmanin

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé jeudi, depuis le centre de crise du ministère, la fermeture des établissements scolaires de 200 communes du Pas-de-Calais, contre 74 jusque-là, en raison des nouvelles inondations prévues dans le département. "J'ai demandé au préfet du Pas-de-Calais de fermer dans 200 communes du Pas-de-Calais, les établissements scolaires" et les crèches jusqu'à dimanche, a déclaré Gérald Darmanin, ajoutant que "ces pluies (...) dépassent les prévisions que nous avons faites".

Face aux nouvelles pluies très importantes dans le Pas-de-Calais, j’appelle la population à la plus grande prudence et au respect des consignes de sécurité. Par mesure de précaution, j’ai demandé au préfet de fermer les crèches et établissements scolaires de 200 communes qui… pic.twitter.com/ishvtWxU8S — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 9, 2023

Appel à une "très grande vigilance"

Des fermetures avaient déjà été décidées la veille dans 74 communes pour jeudi et vendredi. "On verra pour les ouvertures de lundi si c'est possible", a-t-il ajouté. Les écoles étaient déjà restées fermées mardi dans 70 communes des secteurs de Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer, touchés par des crues historiques.

Au sujet de ce nouvel épisode de crue, "il est possible que les évènements de cette nuit soient très importants, peut-être plus importants que ceux qu'ils ont vécu cette semaine," a averti Gérald Darmanin, appelant à une "très grande vigilance".