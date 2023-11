Crues dans le Pas-de-Calais : les établissements scolaires de 74 communes fermés jeudi et vendredi

Les établissements scolaires de 74 communes du Pas-de-Calais "particulièrement impactées par les inondations" qui touchent le département seront fermés jeudi et vendredi, a annoncé la préfecture du Pas-de-Calais mercredi. Quatre cours du département (Liane, Hem, Aa et Canche) sont placés en vigilance orange crues, laquelle s'appliquera également jeudi à l'ensemble du département pour des risques de pluie-inondations. Les établissements scolaires des bassins de la Liane et de l'Aa avaient déjà été fermés mardi.

Des risques d'accentuation ce jeudi

Depuis lundi, les crues ont fait trois blessés légers dans le département, précise la préfecture, qui ajoute que dans le même temps, les pompiers ont procédé à 860 interventions liées aux inondations. Près de 200.000 personnes vivent dans ces quatre bassins, dont 5.200 sont actuellement privés d'eau courante autour de Samer, dans le Boulonnais, précise la préfecture.

De nouvelles précipitations mercredi et celles, "plus importantes", attendues jeudi, "risquent d'accentuer la crue en cours sur la Canche", avertit Vigicrues. Les quatre cours d'eau connaissent des crues "historiques", a souligné le préfet Jacques Billant mercredi. Liane, Aa et Hem ont déjà dépassé leur pic de référence, tandis que la Canche devrait le dépasser dans la soirée.