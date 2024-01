Inondations dans le Pas-de-Calais : à Saint-Omer, les sinistrés relogés dans des hôtels

Le bilan des inondations s'alourdit ce jeudi matin. Un homme de 73 ans est décédé en Loire-Atlantique. Parti chercher le pain, il s'est retrouvé bloqué dans sa voiture. Et dans le Pas-de-Calais, des centaines de personnes doivent encore être relogées. Certains ont trouvé refuge à l'hôtel du Golf de Saint-Omer, où Europe 1 s'est rendue. Ce matin encore, le téléphone de l'établissement continue de sonner pour accueillir davantage de victimes.

Les sinistrés, les assurances et les maires eux-mêmes appellent pour reloger leurs administrés en urgence. Quelques familles arrivent ce jeudi, selon la réceptionniste de cet hôtel plutôt chic destiné aux golfeurs : la vue sur les plaines y est imprenable, et les noms des stars des pelouses inscrits sur les portes des chambres.

"Ils mangent dans leur chambre et nous demandent de réchauffer une pizza"

Coralie, serveuse au bar, a l'habitude des touristes britanniques et néerlandais. Mais aujourd'hui, un quart des clients des 54 chambres sont des sinistrés dépités qu'elle accueille avec empathie. "Ils n'ont plus de voiture parfois, ils n'ont plus du tout de maison, ils doivent tout repayer, l'assurance ne prend parfois que 15 % de ça et même leur famille à eux ne peuvent pas les héberger. C'est malheureux... Les enfants ont besoin de leur environnement. Ils ne savent même pas comment s'amuser dans un hôtel", regrette-t-elle.

"Nous, on fait une petite remise au niveau du restaurant, mais parfois ça ne suffit pas. Donc ils mangent souvent dans leur chambre et viennent nous demander de faire réchauffer une pizza, par exemple", explique Coralie. Les assurances prennent en charge la nuit d'hôtel, le petit déjeuner, mais pas les repas du soir.