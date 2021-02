Inondations : 122 sapeurs-pompiers mobilisés à Saintes, le pic de crue attendu lundi

La décrue s'amorce en Nouvelle-Aquitaine, sauf en Charente-Maritime, et notamment à Saintes, où plusieurs zones sont toujours sous les eaux suites aux fortes intempéries des derniers jours. Le niveau de l'eau dépasse désormais les six mètres et le pic de la crue n'est attendu que lundi. "Il y a aujourd'hui un certain nombre de rues qui sont inondées, on a essentiellement deux quartiers qui sont fortement impactés par la crue sur l'est de la ville", explique au micro d'Europe 1 le Lieutenant Colonel Joseph Verfaillie, commandant des opérations des pompiers à Saintes.

122 sapeurs-pompiers déployés

"On a parfois plus d'un mètre d'eau, il y a parfois des bouches d'égouts qui sont ouvertes, il peut y avoir des problématiques de ce type, donc il faut rester prudents", poursuit le responsable. "On a déployé un dispositif de 122 sapeurs-pompiers, avec des renforts de militaires de l'unité intervention de la sécurité civile des autres départements alentours."

"On basculera ensuite sur une surveillance de la décrue, puis viendra le temps de l'assistance au nettoyage et à la réintégration des habitations", ajoute le Lieutenant Colonel Joseph Verfaillie.