INFORMATION EUROPE 1 - Au moins 38 départements vont basculer en couvre-feu

Alors que l'épidémie de coronavirus continue de progresser sur tout le territoire, les annonces de Jean Castex et d'Olivier Véran, très attendues ce jeudi à 17h, devraient avoir un impact dans tout le pays. Selon nos informations, au moins 38 départements vont basculer en couvre-feu, ce qui constitue une évolution notable : alors que seules certaines métropoles étaient visées par le couvre-feu jusqu’à aujourd’hui, désormais, ce sont des départements entiers, dont une grande partie de ruraux, ce qui montre que le Covid-19 circule activement partout sur le territoire.

Selon plusieurs sources concordantes, de nouvelles métropoles devraient également basculer en couvre-feu. Certains préfets ont demandé d’eux-mêmes à basculer en couvre-feu, alors que leur département n’y était pas contraint. Dans certains départements, une forme de souplesse devrait être accordée aux préfets pour adapter les horaires en fonction des communes.

Les départements qui devraient passer en couvre-feu Ain

Alpes-Maritimes

Ardèche

Ardennes

Ariège

Aube

Aveyron

Bas-Rhin

Calvados

Corse du Sud

Côte d’Or

Drôme

Gard

Haute-Corse

Haute-Loire

Haute- Savoie

Haute-Vienne

Hautes-Alpes

Hautes-Pyrénées

Ille et Vilaine

Indre-et-Loire

Jura

Loiret

Lozère

Maine-et-Loire

Marne

Meurthe-et-Moselle

Oise

Pas-de- Calais

Puy de Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Pyrénées-Orientales

Saône-et-Loire

Savoie

Tarn

Tarn-et-Garonne

Var

Vaucluse

Un couvre-feu avancé à 19h ?

Mercredi, Europe 1 vous révélait que le Premier ministre réfléchissait à étendre le couvre-feu à d'autres parties du pays et même le faire démarrer plus tôt que 21h, "à 19 heures ou même 17 heures". Si la décision ne semble pas encore tranchée, il est clair que l'exécutif envisage déjà un nouveau tour de vis pour endiguer la seconde vague qui frappe le pays.

Mercredi, les chiffres annoncés par Santé publique France continuaient de montrer une dégradation de la situation, avec plus de 26.000 nouveau cas recensés en 24 heures, 284 nouvelles admissions en réanimation et 166 morts de plus, portant le total à 34.048 décès dus à la maladie.