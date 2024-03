INFO EUROPE 1 – Un homme interpellé après l’agression antisémite d’un sexagénaire à la sortie d’une synagogue

Selon les informations d’Europe 1, un individu a été interpellé ce matin par la police quelques jours après l’agression antisémite d’un sexagénaire survenue à Paris vendredi dernier. Le suspect est soupçonné d’avoir insulté et battu Marco, un homme de 62 ans, en pleine rue, en raison de sa religion. Le mis en cause est déjà connu pour d’autres faits d’antisémitisme et pour tentative d’homicide. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait réagi et qualifié cet acte d""inqualifiable".

>> Plus d’informations à venir