INFO EUROPE 1 - Philippe Bélaval pressenti pour succéder au général Georgelin, figure du chantier de Notre-Dame

Un hommage national sera rendu ce vendredi aux Invalides au général Jean-Louis Georgelin, dont le décès brutal en montagne a provoqué une onde de choc tant dans le monde politique que culturel. Ancien chef d'état-major des armées et chef d'orchestre de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, un homme est pressenti pour reprendre sa mission. Le conseiller à la Culture d'Emmanuel Macron, amoureux du patrimoine, Philippe Bélaval.

À la tête de l'Opéra de Paris puis des Archives de France

Philippe Bélaval est un proche d'Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte et qui a, selon les informations d'Europe 1, la préférence du chef de l'État. Philippe Bélaval, 68 ans, énarque, a notamment dirigé l'Opéra de Paris, puis la Bibliothèque nationale de France, ainsi que les Archives de France. Il a surtout été à la tête du Centre des monuments nationaux pendant dix ans et est devenu par la même occasion un spécialiste des questions de patrimoine. Il avait alors sous sa responsabilité les plus prestigieux monuments historiques comme l'Arc de triomphe, la Sainte-Chapelle ou l'abbaye du Mont-Saint-Michel.

"Vous êtes un monument parmi nos monuments"

Une décennie au cours de laquelle Philippe Bélaval a dirigé la restauration de centaines de chantiers. Il avait notamment la gestion des tours de Notre-Dame de Paris, cathédrale dont il supervisait les travaux depuis l'incendie en avril 2019. "Vous êtes un monument parmi nos monuments", lui avait confié Emmanuel Macron en septembre 2022, lorsqu'il l'avait promu commandeur de la Légion d'honneur. Sa nomination, si elle est confirmée, n'interviendra qu'après les cérémonies d'hommage. La cérémonie débutera à 11 heures aux Invalides, en présence d'Emmanuel Macron et d'Élisabeth Borne.