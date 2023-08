Notre-Dame : après le décès du général Georgelin, où en est le chantier de la cathédrale ?

Une bataille qui lui tenait particulièrement à cœur mais qu'il n'aura pas pu mener jusqu'au bout. Le général Jean-Louis Georgelin, missionné pour coordonner les travaux de reconstruction de Notre-Dame de Paris, est décédé ce week-end à 74 ans, après une chute lors d'une randonnée dans les Pyrénées. "La cathédrale perd le maître d'œuvre de sa renaissance", selon les mots d'Emmanuel Macron. Une question se pose alors : où en est le chantier de Notre-Dame de Paris ?

1.000 personnes mobilisées

Voici désormais quatre ans que les travaux de la cathédrale ont débuté. Pour rappel, les flammes avaient ravagé le célèbre monument historique en 2019. Depuis, 1.000 personnes ont été mobilisées partout en France, avec un calendrier serré. Il y a deux ans, la première étape avait été de sécuriser la Vieille Dame et ses alentours. Puis il a fallu restaurer l'intérieur, les peintures, les sculptures, les statues et autres parements en nettoyant la poussière de plomb très dangereuse, alors dispersée par les flammes. Une étape aujourd'hui terminée.

La deuxième étape concerne les charpentiers qui ont officié cette année un travail de longue haleine. Les artisans ont dû respecter des savoir-faire ancestraux, comme le taillage du bois à la hache. Mais l'élément le plus important de ce chantier reste la fameuse flèche emportée dans l'incendie. Son socle a été acheminé sur l'île de la Cité, puis gruté à 30 mètres de hauteur entre les piliers du transept. C'est à cet endroit que reposera à terme la flèche haute de 66 mètres, dessinée par Eugène Viollet-le-Duc.

Réouverture en 2024

Cet été, les décors en bois sculpté, l'une de ses caractéristiques, seront montés. En novembre, Notre-Dame devrait avoir retrouvé son couvre-chef. Pour terminer, dernière étape en 2024 : celle des couvreurs puis celle de la musique. Les cloches sont d'ores et déjà chouchoutées en fonderie. De son côté, l'orgue est l'opération la plus longue car il faudra attendre que le chantier soit à nouveau silencieux pour poser et accorder l'instrument avant le premier office. La réouverture est prévue en 2024.