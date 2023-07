INFO EUROPE 1 - Le comparateur Selectra dresse le classement des meilleurs fournisseurs d'énergie

C'est un nouveau coup de massue pour le pouvoir d'achat des Français. À compter du 1er août, les consommateurs verront le tarif de leur facture d'électricité augmenter de 10%. Une bien mauvaise nouvelle en plein cœur de la période estivale et compte tenu du contexte inflationniste. Ce vendredi, Europe 1 vous révèle en exclusivité le classement des meilleurs fournisseurs d'énergie établi par le comparateur Selectra. Et les gros poissons du secteurs sont loin d'être épargnés.

Notamment EDF, l'opérateur historique qui compte 26 millions de clients en France, qui reçoit un certain nombre de critiques. Selon le comparateur, les abonnés se plaignent en premier lieu de tarifs plus élevés que ses concurrents. "EDF est certes compétitif aujourd'hui avec le bouclier tarifaire mais certains fournisseurs le sont encore plus", indique Maxime de la Raudière, directeur général délégué de Selectra. Autre problème : l'entreprise publique ne propose que des offres à prix indexé mais aucune à prix fixe.

Une vingtaine de critères

Pour construire ce classement, une vingtaine de critères, dont huit basés sur l’énergie verte, ont été pris en compte. Parmi eux, entre autres, le nombre de litiges selon les fournisseurs. Au total, plus de 30.000 contestations ont été recensées, souvent liées au niveau de consommation facturé.

En tête des mauvais élèves, le Français Greenyellow spécialisé dans l'énergie solaire. À l'inverse, l'Américain Itek, également spécialisé dans le photovoltaïque, reçoit très peu de plaintes de ses clients français. À noter enfin, la très bonne performance de TotalEnergies, meilleur opérateur gaz/électricité sur l'ensemble des critères de l'étude.