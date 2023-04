INFO EUROPE 1 - 1er-Mai : les inquiétantes prévisions du ministère de l'Intérieur

Dans quatre jours, les syndicats et une partie des Français défileront en rangs serrés pour dire non à la réforme des retraites et exprimer leur colère. Ce sera un 1er mai "historique" et "vengeur", indique le renseignement parisien dans une note qu'Europe 1 a pu consulter. La mouvance contestataire, violente, sera présente dans un état d'esprit "déterminé et offensif". 200 à 400 militants d'ultra gauche, dont des étrangers, 100 à 200 gilets jaunes radicalisés sont à attendre. Les renseignements craignent aussi de voir des jeunes issus des quartiers populaires noyauter la nébuleuse radicale.

Une nouvelle étape dans la contestation ?

Un front commun que le renseignement parisien a observé, dit-il, que très rarement au cours de la Ve République. Cette journée pourrait annoncer une nouvelle étape dans la contestation qui désormais dépasse la seule question des retraites. Elle cible aussi le fonctionnement de la démocratie puisque le 3 mai prochain, le Conseil constitutionnel doit rendre son avis sur le deuxième référendum d'initiative partagée.

Le dispositif de sécurité n'a pas encore été dévoilé, mais il sera de fait conséquent. La préfecture de police devra à nouveau compter sur la présence d'une dizaine d'observateurs de la Ligue des droits de l'Homme, à l'affût de la moindre action policière, qui n'hésiteront pas à présenter comme illégitime.

Le trafic aérien s'annonce aussi très perturbé le lundi 1er mai en raison de la participation de contrôleurs au mouvement de grève contre la réforme des retraites. Entre 25 et 33% des vols sont annulés dans les plus grands aéroports français.