INFO EUROPE 1 - La Normandie instaure son propre dispositif d'aide énergétique

C'est une première et c'est une information Europe 1. Face à l'explosion des prix de l'énergie, la région Normandie - la première région industrielle de France par la part de l'industrie dans le PIB - propose un "Pack Energie", un dispositif d’aides aux entreprises. Des aides cumulables avec celles proposées aujourd'hui par l'État, jugées illisibles par beaucoup d'entreprises. Située dans la vallée de la Bresle, aussi appelée "vallée du verre", la verrerie Waltersperger, confrontée à l'explosion des coûts de production, compte en bénéficier.

Une facture multipliée par trois à dix fois

"Les fours de verrerie sont en général au gaz. On va être sur des factures qui vont être multipliées par trois à dix fois par rapport à l’année dernière !" s'exclame Stéphanie Tourres, dirigeante de cette petite usine en brique. Les sept fours de son entreprise ronflent 24 heures sur 24. Des milliers de flacons, en verre et cristal, sont moulés chaque semaine pour Louis Vuitton, Dior, Channel... Un travail de luxe, vieux de 100 ans, pour lequel elle puise aujourd’hui dans sa trésorerie.

"Nous n'avons pas pu être éligibles à ce dispositif de l'État par rapport à l'énergie. Donc, si on peut bénéficier d'un accompagnement de la part de la région pour nous aider justement à y voir clair, savoir quels sont les dispositifs auxquels on peut être éligibles et pour faire quoi, ça c'est vraiment important", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

"On essaiera d'être à vos côtés"

C'est exactement ce que propose le président de la Normandie, Hervé Morin : examiner la situation de chaque entreprise qui se manifeste, et si elle n'a pas accès à l'aide de l'État ou que celle-ci est insuffisante, la région prend le relais. "On vous aidera dans vos investissements pour améliorer l'efficacité énergétique de votre production. On financera des prêts à taux zéro, des prêts participatifs, c'est-à-dire que vous ne paierez que les intérêts et vous commencerez à rembourser le capital au bout de sept ans", avance-t-il. "On essaiera d'être à vos côtés et de faire en sorte, comme pour le Covid, d'éviter le maximum de dégâts, et de faire en sorte qu'il y ait le minimum de mort", a-t-il ajouté.

Au total, 30 millions d’euros ont été dégagés en Normandie pour venir en aide, selon son estimation, à plusieurs centaines d’entreprises.