Inflation, gaspillage... Ces applications qui offrent une alternative aux consommateurs

La crise et la flambée des prix de l'alimentation obligent les Français à s'adapter. C'est la ruée en ce moment sur les invendus dans les restaurants et les magasins. Phenix ou Too Good-To Go, ces deux applications téléchargeables sur téléphone, permettent de récupérer des denrées promises à la destruction. Et depuis quelque temps, elles ont littéralement le vent en poupe.

30 à 40 euros d'économie par semaine

"Bonjour, je viens chercher un panier Too Good-To Go." Pia, 22 ans, ressort de la boulangerie avec un grand sac en papier, bien rempli. "J'ai eu un sandwich au saumon, une viennoise au chocolat blanc et en dernier, un petit truc sucré en plus avec une part de tarte à la rhubarbe. Avec ceci, j'ai quasiment un repas et j'en ai pour trois euros", détaille la jeune adepte.

Cette étudiante utilise une application anti-gaspi deux fois par semaine pour remplir son réfrigérateur à petit prix. "C'est hyper intéressant. Cela fait deux mois que j'utilise réellement l'application et depuis j'ai économisé 150 euros. C'est vraiment énorme. La semaine est remplie avec des paniers à 4 ou 5 euros donc ça vaut vraiment le coup", se réjouit-elle au micro d'Europe 1.

Béatrice est, elle aussi, une adepte des ces applications qu'elle utilise pour récupérer des invendus de supermarché exclusivement. "Tous les dimanches, je vais chercher mon petit panier à 5 euros et j'ai 10 articles. On se retrouve avec des produits laitiers, des tartes salées ou même de la viande. Ce sont des articles que tu peux encore consommer pendant une bonne semaine", apprécie cette consommatrice. Et ces produits permettre d'économiser 30 à 40 euros par semaine.