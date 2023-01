Incendies : les pompiers du Var appellent à la systématisation du débroussaillage

Malgré les pluies de ces dernières semaines, la sécheresse est toujours forte dans le Sud de la France. Les pompiers s'inquiètent en prévision de l'été prochain, en particulier dans le Var et les Alpes-Maritimes. Pour rappel, chaque propriétaire qui vit en forêt ou en lisière a désormais l'obligation de débroussailler jusqu'à 50 mètres autour de sa maison, une mesure capitale pour éviter la propagation des incendies. Si elle n'est pas respectée, les soldats du feu se réservent le droit de ne pas intervenir.

Une autoprotection

La nouvelle règle vient avant tout protéger la sécurité des pompiers : "Nous ne pouvons pas de façon inconsidérée mettre nos sapeurs-pompiers au milieu des flammes. Si une maison n'est pas débroussaillée, on ne s'engagera pas si la population est en sécurité et évacuée", explique Éric Grohin, contrôleur général des pompiers du Var.

En 2021, lors du grand feu de Gonfaron dans le Var, 80% des maisons détruites par l'incendie n'avaient pas été débroussaillées. La prise de conscience doit être collective : "Nous avons de plus en plus de gros feux hors normes, très rapides. Il faut que nous soyons aidés par une autoprotection, c'est-à-dire qu'il faut débroussailler. Le débroussaillage permet une accessibilité", poursuit Éric Grohin.

"Quand vous prenez un chemin qui fait 2,5m et que nos camions font 2,5m, si vous croisez la moindre voiture tout le monde reste bloqué. Lorsque les maisons sont débroussaillées, nous n'avons pas besoin de mettre un camion derrière chaque maison. Si on met un camion derrière chaque maison, on ne peut plus attaquer le feu", détaille-t-il au micro d'Europe 1. Le débroussaillage doit être effectué avant l'été.