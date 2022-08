Incendie en Gironde : «Ce feu est incontrôlable», déplore le maire de Landiras

Tout juste un mois après les incendies qui avaient ravagé 14.000 hectares en Gironde, un feu important a repris dans le secteur de Landiras. 6.600 hectares ont été détruits depuis mardi et 10.000 personnes ont été évacuées. Ce jeudi matin, Jean-Marc Pelletant, maire de la commune de Landiras, s'est exprimé sur Europe 1, alors que 400 hectares de plus ont brulé dans la nuit de mercredi à jeudi. "Le feu se dirige vers le sud, il est aux portes des Landes et s'il atteint le parc de Gascogne, ce serait catastrophique", a-t-il alerté. D'autant plus que "le feu s'attise lui-même."

Un feu qui "progresse avec les températures"

Alors que 1.100 pompiers combattent les flammes sur le terrain et que les fortes chaleurs continuent de toucher la France, Jean-Marc Pelletant a expliqué que mardi, "il y a eu 40 reprises de feu. Ce feu progresse avec la température, surtout l'après-midi. Il y a des gens qui font la 'garde du feu', qui sont sur le terrain et surveillent pour éteindre toute reprise". Une surveillance de chaque instant pour éviter des reprises, d'autant plus que le feu est reparti à cause des tourbes, "ce qui est dangereux pour les hommes sur le terrain est que, comme le feu s'enterre, il brule les racines des arbres et ces derniers peuvent tomber", a-t-il expliqué.

"On ressent une forme d'impuissance, ce feu est incontrôlable. À cause des tourbes, il faut le contenir car il peut reprendre très rapidement", a déploré le maire de Landiras qui a également expliqué que "le département a créé des cellules psychologiques, des psychologues viennent et reçoivent des patients, en particulier des enfants, qui sont très angoissés."

Ce jeudi, la Première ministre Élisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se rendront en Gironde. Si Jean-Marc Pelletant n'a pour le moment pas été contacté, il a souligné "qu'il est évident que mes collègues maires qui les rencontreront demanderont plus de moyens. J'avais rencontré la Première ministre au mois de juillet dernier et depuis, nous avons eu plus de moyens aériens." Avant d'ajouter : "Nous avons 5.300 hectares de forets, 2.000 ont brulé et il va falloir protéger ceux qui restent, j'espère qu'il y aura une reconstruction avec des aides de l'État car certains propriétaires ont tout perdu", a conclu Jean-Marc Pelletant.