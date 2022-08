Incendie dans le Morbihan : «Un lieu touristique fantastique» parti en fumée

Les flammes ont pris à Campénéac, commune à la frontière entre le Morbihan et l’Ille-et-Vilaine, et à proximité de la forêt de Paimpont. Le feu est difficile à maîtriser tant la forêt est sèche. 150 habitants ont été évacués, plus de 200 pompiers mobilisés. Et l'incendie inquiète puisqu'il touche la forêt de Brocéliande, celle de la légende du roi Arthur.

Un lieu "touristique fantastique" parti en fumée

"Cela me fait énormément de mal parce que tous les matins, quand je me lève, je regarde s'il n'y a pas de la fumée au-dessus de la forêt. Jusqu'à maintenant, ça tenait et malheureusement, cette nuit, c'est parti", confie avec émotion le maire de la commune de Néant-sur-Yvel, Philippe Louapre, aussi président de l'association de sauvegarde de la forêt. "On espère du fond du cœur que ça va être vite circonscrit. C'est un lieu touristique fantastique. On fait ce qu'on peut pour la protéger. Malheureusement, si jamais on la laisse sans protection, sans nos pompiers, ça risque d'aller très loin", alerte-t-il sur Europe 1.

660 hectares de forêt brûlés dans le Jura

Et ce vendredi matin, des renforts européens sont arrivés sur place. De bombardiers d'eau suédois vont intervenir sur les flammes. Le Morbihan vient à la suite d'une longue série de départements déjà touchés par les feux. Le brasier est aussi très important dans l'Ardèche, en plein cœur du massif de Diois. Il continue de gagner du terrain.

Cette nuit, de nouveaux départs de feu se sont déclarés. 250 hectares sont partis en fumée. Dans le Jura, la situation commence par ailleurs à enfin à se stabiliser. Depuis quatre jours, deux incendies ont dévoré 660 hectares de forêt. Selon les pompiers, le Jura n'a pas connu d'incendies aussi graves depuis plus de 30 ans.