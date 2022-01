En Ille-et-Vilaine, une vendeuse ne paye plus ses impôts pour s'opposer au pass vaccinal

Le pass vaccinal entrera officiellement en vigueur lundi . Le Conseil constitutionnel l'a validé vendredi : un test négatif au Covid-19 ne suffira plus pour aller au restaurant ou au cinéma. Et ce n'est pas du goût d'une commerçante d'Ille-et-Vilaine, Hélène Gerray. Exerçant à Louvigné-du-Désert, elle a décidé de ne plus payer ses impôts puisque, non vaccinée, elle est accusée par le président Macron d'être une irresponsable et non-citoyenne.

"On est en train de rentrer dans une société du tout contrôle"

"Qu'est-ce que c'est que ce chantage ?", déplore-t-elle au micro d'Europe 1. "Faites-vous piquer, sinon vous ne pourrez plus travailler. Faites-vous piquer, sinon vous n'irez plus au restaurant. Mais, c'est pas possible. Si vraiment on se sentait en danger, si vraiment il y avait un réel danger avec le Covid, il n'y aurait pas besoin qu'on nous contraigne. On l'aurait fait", poursuit, indignée, la vendeuse.

Hélène Gerray d'enchaîner : "Je n'ai pas envie de mourir. Je ne suis pas anti-vaccin, j'ai mes autres vaccins. Je ne me fais pas vacciner parce qu'on me fait chanter. Là, on est en train de rentrer dans une société du tout contrôle, du crédit social à la chinoise ; avec des bons et des mauvais citoyens. Ce n'est pas de la science fiction, ça existe vraiment, mais ce n'est pas possible", fustige-t-elle au micro d'Europe 1.

"La France, c'est le pays des libertés. On a encore des constitutions. Nos gouvernants ont bafoué toutes ces constitutions. Le Conseil constitutionnel qui n'arrête pas tout ça, c'est dramatique. Donc, s'ils ne font pas alors que c'est, pour moi, leur mission, c'est à nous de faire. Et nous, c'est moi aussi", conclut-elle.