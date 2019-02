Incendie à Paris : une personne se trouve toujours "en état d'urgence absolue", indique le procureur de Paris

Lors d'une conférence de presse mercredi soir, le procureur de Paris Rémy Heitz a indiqué qu'une personne se trouvait toujours "en état d'urgence absolue", après l'incendie, probablement d'origine criminelle, d'un immeuble qui a fait au moins dix morts à Paris dans la nuit de lundi à mardi. Six des dix morts ont été identifiés.

Alors que l'habitante interpellée mardi matin et présentant des "antécédents psychiatriques", avait été conduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, Rémy Heitz a précisé qu'aucune condamnation ne figurait à son casier judiciaire. En revanche, elle avait été mise en cause dans deux procédures ayant été classées sans suite, en raison de son état mental. Dans l'une des deux procédures, elle était mise en cause pour avoir mis le feu à des vêtements dans un magasin.

Elle était sortie d'hôpital psychiatrique le 30 janvier. Le procureur a également indiqué que la suspecte avait effectué 13 séjours à l'hôpital psychiatrique de Saint-Anne de Paris, entre 2009 et 2019, et était sorti de son dernier séjour le 30 janvier. Entendue brièvement après son dégrisement, "elle tenait des propos confus, au terme desquels elle indiquait ne pas avoir commis les faits", a encore dit Rémy Heitz.

Selon le procureur, le voisin, par ailleurs pompier, qui avait appelé la police pour se plaindre du bruit causé par la suspecte, a affirmé aux enquêteurs l'avoir recroisée peu après la venue des forces de l'ordre. Elle lui aurait alors dit : "Regarde moi dans les yeux, toi qui aimes les flammes, ça va te faire tout drôle quand tout va exploser".

L'état de santé de la femme doit être analysé dans les prochains jours. Si son état n'évolue pas, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office.

96 blessés dans l'incendie. L'enquête a été ouverte pour "destruction volontaire par incendie ayant entraîné la mort" et sera confiée à des juges d'instruction en début de semaine prochaine avec l'ouverture d'une information judiciaire, a précisé le procureur de la République. Pour l'heure, les expertises sont en cours, alors que la sécurisation de l'immeuble vient d'être achevée. Les enquêteurs doivent notamment encore déterminer s'il y a eu un seul ou plusieurs départs de feu lors de cet incendie qui a fait 96 blessés, dont un grièvement.