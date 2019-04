Incendie à Notre-Dame de Paris : "C'est extrêmement émouvant de voir cet événement tragique porté par la solidarité mondiale"

INTERVIEW

"Hier [lundi], je me préparais pour la messe chrismale de mercredi pour renouveler mon engagement dans le sacerdoce et je me suis levé ce matin avec ce toit détruit." Au lendemain de l'incendie qui a partiellement ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, Monseigneur Alexis Leproux, vicaire général du diocèse de Paris et directeur de l'École cathédrale, évoque au micro de Nikos Aliagas la solidarité nationale et internationale qui s'est manifestée autour de cet événement.

"C'est un choc pour nous les Parisiens mais aussi pour toute la France et les pays qui nous entourent", a-t-il confié au micro de Nikos Aliagas mardi. "On reçoit des messages du grand rabbin de France, du recteur de la grande mosquée de Paris, de toutes les religions et de tous les services de l'État", ajoute-t-il. "Tout le plafond ne s'est pas écroulé et le Trésor a pu être sorti rapidement."

>> Suivez en direct sur Europe 1 l'évolution de la situation au lendemain de l'incendie de Notre-Dame de Paris

Une solidarité exceptionnelle

Il rappelle également les promesses de dons pour la reconstruction. La Fondation de France a annoncé dès lundi soir le lancement d'une "collecte nationale" tandis que François-Henri Pinault a promis un don de 100 millions d'euros, puis Bernard Arnault de... 200 millions. "Le matériel est un signe. Et voir tous ces Français, mais aussi ces étrangers, qui promettent de reconstruire Notre-Dame est un signe de solidarité exceptionnelle. C'est extrêmement émouvant de voir comment cet événement tragique est déjà porté par la solidarité mondiale", a-t-il remarqué.

Monseigneur Alexis Leproux a également tenu à saluer le travail des pompiers qui ont permis d'enrayer l'incendie. "Les pompiers ont sauvé ce qu'ils pouvaient au risque de leur vie, en particulier [en montant dans les deux tours]. Je voulais les saluer. Hier soir [lundi], je pensais que je verrai les tours s'effondrer et grâce à leur travail, je peux les voir debout."