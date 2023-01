Immigration en Europe : 330.000 entrées irrégulières, le plus haut niveau depuis 2016

330.000 entrées irrégulières ont été enregistrées sur le territoire européen en 2022. C'est ce que rapporte Frontex, l'Agence européenne des frontières. Le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne a augmenté en 2022 de 64% par rapport à l'année dernière, atteignant le niveau le plus élevé depuis 2016. Et les chiffres, selon certaines sources, seraient sous-évalués. En France par exemple, les entrées irrégulières seraient pour le seul pays de l'ordre de 150.000 par an environ.

Le nombre de ressortissants syriens a presque doublé

Au niveau européen, ce sont les Syriens, les Afghans et les Tunisiens qui représentent la majorité avec 47 % des entrées irrégulières. Le nombre de ressortissants syriens concernés a lui pratiquement doublé. Sur la route des Balkans, 145.600 passages ont été enregistrés, soit une hausse de 136 % par rapport à l’année dernière et plus de la moitié des passages illégaux.

La route de la Méditerranée centrale, deuxième la plus empruntée, a elle vu le nombre d’entrées dépasser 100.000, soit une hausse de plus de 50 %. Des chiffres qui risquent d’évoluer dans les années à venir avec le nouveau défi migratoire qui s’annonce, notamment après le départ des troupes françaises du Mali et la fragilisation du Sahel.