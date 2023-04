Immeuble effondré à Marseille : dans le quartier, la solidarité s'organise

Près de 48 heures après l'effondrement d'un immeuble dans le centre-ville de Marseille, les secours continuent les recherches, à la quête d'éventuels survivants sous les décombres. Mais pour le moment, six corps sans vie ont été retrouvés. Dans le quartier la solidarité s'organise, tout comme les hommages, à l'image de le messe et de la veillée funèbre célébrées en présence du maire, de plusieurs élus, de l'amiral, des marins-pompiers et de nombreux anonymes.

"Besoin d'être ensemble pour nous soutenir"

"Chers amis, merci. Nous avons besoin de nous serrer les coudes, d'être ensemble pour nous soutenir". Ces paroles, ce sont celles du père Olivier Guy, qui habite à 100 mètres des immeubles effondrés.

"Je ne partage pas la foi chrétienne, mais je trouvais que ma place était là. J'ai vu qu'il y avait une réelle émotion et on essaie chacun d'aider. Moi même, j'ai proposé de loger", explique un habitant.

Une solidarité forte, comme l'exprime également le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille. "L'explosion, la déflagration, l'effondrement. Une fois de plus, Marseille s'est réveillée meurtrie et, dans cette soudaine précarité, un magnifique élan de solidarité."

Une minute de silence en hommage aux victimes

Quant à Carine, qui habite le quartier de la Plaine, elle est venue rendre hommage, mais pas seulement. "Tout à l'heure, on nous a dit que l'on pouvait venir déposer des affaires, des produits d'hygiène", explique-t-elle.

Seuls, en famille, ou entre amis, ils étaient nombreux, lundi soir à se recueillir en l'église Saint-Michel. "Il y a la prière, la pensée pour tous. C'est affreux ce qui est arrivé", souffle une locale. "C'est notre quartier, ça nous représente. C'est important pour nous d'être là et de rendre hommage aux personnes qui sont décédées", affirme une autre.

Une minute de silence a justement été respectée en hommage aux victimes.