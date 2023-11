«Ils viennent trouver du réconfort» : dans le Finistère, la Croix-Rouge accueille les sinistrés des tempêtes

REPORTAGE

Cinq jours après le passage de la tempête Ciaran puis de Domingos ce week-end, le Finistère fait partie des départements les plus touchés. Pour venir en aide aux habitants, la Croix-Rouge a ouvert trois centres d'accueil dans le département dont un à Pont-l'Abbé, près de Quimper. Europe 1 est allée à la rencontre des sinistrés accueillis par ce centre.

Trouver du réconfort

Stéphanie vient tout juste d'arriver. Pendant qu'elle envoie l'un de ses enfants chercher des serviettes dans la voiture, une bénévole l'accompagne jusqu'au vestiaire : "Vous avez de quoi vous doucher ? Et puis de quoi prendre au moins un réconfort ?", lui dit-elle.

Le réconfort est le bienvenu pour cette mère de famille touchée de plein fouet par la tempête Ciaran : "Dans la nuit de mercredi à jeudi, mon compteur électrique a sauté donc je n'ai plus d'eau chaude ni de chauffage. C'est très compliqué".

245 foyers de la commune dans le noir

Pour faire face aux conséquences des tempêtes, un centre d'accueil a été ouvert dès samedi. Et depuis, près d'une centaine de sinistrés sont venus pour une douche mais pas seulement : "On accueille les gens avec des boissons chaudes, des crêpes, des galettes...", explique Mattéo Augeron, directeur de la Croix-Rouge locale. "Ils viennent trouver ici du réconfort et une écoute", poursuit-il.

Et également un peu de courant notamment pour recharger les téléphones : "Je n'avais pas de connexion. On était coupés du monde. Je n'ai pas pu discuter avec mes potes", détaille Louis, âgé de 11 ans, au micro d'Europe 1.

Alors que 245 foyers de la commune étaient toujours dimanche soir plongés dans le noir, ce centre devrait rester ouvert au moins jusqu'à ce lundi.