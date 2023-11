Tempête Ciaran : près de Boulogne-sur-Mer, des riverains ont les pieds dans l'eau

Hesdigneul-lès-Boulogne, un village de 1.000 habitants situé dans le Pas-de-Calais, a été coupé du monde après le passage de la tempête Ciaran. L'accès est difficile, quasiment impraticable à cause des inondations suite à la tempête, ce qui pousse Météo France à maintenir sa vigilance orange dans le département pour risques de crues.

1 département en Orange pic.twitter.com/DSYSWenvws — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 3, 2023

Europe 1 s'est rendue dans cette petite commune à la rencontre d'Alexis, qui a de l'eau jusqu'en haut des bottes. "C'est toujours incroyable, ça fait toujours peur", avoue ce riverain qui se souvient d'un épisode de crue en 2019. "C'est la même en 2023. L'eau est bien montée, des maisons ont eu 20-30 cm", explique-t-il.

L'école de la commune également inondée avant la rentrée

Dans les rues, des dizaines d'habitants sortent avec leur seau et leur balai ou serpillère pour nettoyer. L'école d'Hesdigneul-lès-Boulogne a également été inondée. "À deux jours de la rentrée, après deux semaines de vacances, c'est la galère", souffle Jenny, une enseignante.

Crédits photo : Maximilien Carlier/Europe 1

"C'était un choc quand j'ai reçu la photo de ma classe mouillée, et on se dit qu'il faut y aller parce qu'on ne va pas la laisser dans cet état-là, on vient aider", affirme-t-elle à Europe 1, répertoriant les dégâts "pour que l'assurance de la mairie puisse prendre en compte tout ce qui a été détérioré".

Il faudra ensuite déshumidifier les salles de classe pendant plusieurs jours. Mais le plus compliqué pour cette institutrice sera lundi, avec une rentrée délocalisée.