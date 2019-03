Ils veulent appeler leur bébé "Griezmann Mbappé", la justice refuse

Il ne peut pas s’appeler "Griezmann Mbappé". La justice a refusé cette semaine qu'un enfant né à la mi-novembre 2018 à Brive, en Corrèze, porte les noms des deux champions du monde. Une information révélée par France Bleu Limousin.

Des prénoms de "nature à porter préjudice à l'enfant". C'est l'officier d'état civil de la ville de Brive, interpellé par ces prénoms hors normes, qui a alerté le procureur de la République en estimant que ce choix était "de nature à porter préjudice à l'enfant". Le procureur en a ensuite référé à la justice qui a donc tranché et décidé la suppression des prénoms Griezmann et Mbappé sur les registres de l'état civil. Finalement, et semble-t-il en accord avec les parents avance France Bleu, l'enfant porte désormais les prénoms "Dany Noé".