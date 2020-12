"Ils font un travail prodigieux" : Michelle salue les familles d’accueil de la SPA

TÉMOIGNAGE

Il y a six ans, Michelle et sa fille ont adopté un chiot qui a été élevé par une famille d’accueil de la SPA. Elle salue le travail, parfois méconnu, de ces familles d’accueil qui recueillent les animaux de la SPA pour les éduquer et augmenter leurs chances d’adoption. Au micro de "La Libre antenne", sur Europe 1, Michelle, qui n’avait jamais eu de chien, explique qu’elle a pu adopter sereinement ce chiot grâce au travail de la famille d’accueil qui l’a éduqué.

" J'ai eu trois ou quatre chats dans ma vie, mais jamais de chien. Il y a quelques années, j’ai perdu mon papa, donc ma fille a perdu son grand-père. Elle m'a dit qu’elle aimerait bien avoir un chien. Je n'étais pas pour, les chiens me faisaient peur. Un samedi après-midi, on est allées à la SPA. Je me disais que, de toute façon, quand elle verrait les pauvres chiens dans les boxes qui ont déjà un certain âge, ça la découragerait. Mais je voulais lui faire plaisir, elle venait de perdre son grand-père. On a vu ces chiens qui étaient adorables, mais qui étaient âgés. On voyait bien qu'ils avaient été abandonnés et qu’ils avaient un vécu.

En sortant, on s’est trouvées face à un couple qui avait un bébé chien dans les bras. Bêtement, je demande s’il est à eux. Ils me répondent qu’ils sont famille d’accueil et que cette petite chienne est à adopter. Alors, on est allées faire une balade avec eux. Elle avait deux mois, elle était trop mignonne. Elle galopait avec ses petites oreilles au vent. Je ne me suis pas reconnue, j'ai craqué en dix minutes. Ma fille était heureuse. En sortant, elle avait été d’abord un peu triste parce qu’elle ne savait pas ce que c’était des chiens qui attendent dans des boxes. Alors ce petit chien, on ne s'y attendait pas.

" Je ne remercierai jamais assez les familles d’accueil et la SPA "

Ces gens nous ont expliqué ce que c’est d’être famille d'accueil pour la SPA. Ils éduquent les animaux sur la propreté et le comportement. On s'est aperçues qu’ils font un travail considérable. Anna était éduquée. On l'a récupérée à trois mois. Quand elle est arrivée à la maison, on avait prévu des tapis de propreté. Elle a dû faire deux pipis dans la maison, c'est tout. Ils sont très attentifs. La famille d’accueil nous avait dit qu’elle était têtue. Six ans après, elle est toujours têtue. Ils avaient bien vu comment elle était et ils nous ont donné des conseils.

On a récupéré cette petite chienne et je suis tombée en amour. On nous avait dit que c’était un ‘griffon X’, parce qu’on ne savait pas avec qui la mère avait ‘fauté’. Elle fait 12 kilos, ce n’est pas un grand chien. Elle ne m'a pas réconcilié avec les chiens, c’est parce que c’est elle. C’est une petite bouille. Elle a gardé sa petite bouille de bébé, parce qu’elle a été stérilisée. C'est un bonheur depuis six ans. C'est formidable.

J'admire vraiment les gens qui font ça. Ma fille est restée en contact avec eux pendant un temps pour leur demander des conseils. Un jour, on les a rencontrés tout à fait par hasard. Ce sont eux qui nous ont reconnues. Ils nous ont demandé si Anna était toujours aussi têtue ! Je les ai encore remerciés ce jour-là parce que je n’aurais pas su l’éduquer bébé. Elle a été propre tout de suite. Je ne savais pas que les familles d’accueil de la SPA existaient. C'est quelque chose de très bien, parce que ça permet à des gens novices comme nous d’adopter.

Ils dépensent beaucoup d'énergie pour éduquer les animaux. C'est un investissement énorme. Je veux remercier ces familles. Quand on voit comment on a récupéré Anna, on suppose qu'ils se sont investis de manière prodigieuse. Ça a dû leur demander un temps fou et beaucoup d'amour. En plus, ils doivent s'attacher à ces animaux et ils les voient partir. Mais ce sont des gens qui savent ce qu'ils font, et qui sont capables de les voir partir. Je ne remercierai jamais assez les familles d’accueil et la SPA, parce qu’ils font un travail prodigieux. "