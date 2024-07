Ile-de-France : les RER A et B fortement perturbés par différentes pannes

Deux des principales lignes ferroviaires d'Ile-de-France, le RER A traversant la région d'est en ouest, et le RER B (nord-sud) étaient fortement perturbées vendredi en début de soirée par plusieurs incidents techniques distincts. Ces incidents sont intervenus en pleine vague de chaleur, au début d'un week-end de chassé-croisé estival et à une semaine de l'ouverture des Jeux olympiques, et ont notamment affecté la desserte de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (CDG), au nord de la capitale.

"La circulation des trains est fortement perturbée sur les axes Paris Gare du Nord - Aéroport CDG et Mitry du RER B à la suite d'une rupture d'alimentation électrique", a indiqué SNCF Réseau dans une déclaration à l'AFP vendredi soir.

Des retards des diminutions du nombre de trains

"Le trafic a dû être interrompu quelques minutes, le temps d'établir un diagnostic de la panne" mais "les trains circulent à nouveau sur l'ensemble de la ligne, avec cependant des retards et une diminution du nombre de trains (10 par heure et par sens). Trois voies sur quatre sont en effet utilisables actuellement", a complété SNCF Réseau, en disant "regrette(r) sincèrement les désagréments causés aux transporteurs et à leurs clients voyageurs".

Le RER B, coexploité par la SNCF et la RATP, constitue la seule liaison ferroviaire directe entre la capitale et le premier aéroport français, où des vols ont par ailleurs été affectés vendredi par les conséquences d'une panne informatique mondiale.

Sur le RER A, "un incident affecte la voie à Vincennes"

Sur le RER A, la principale ligne ferroviaire d'Europe avec plus d'un million de voyageurs par jour (elle aussi coexploitée par des deux opérateurs publics), "le trafic est interrompu entre Nation et Val de Fontenay/Fontenay-sous-Bois et est très perturbé sur le reste de la ligne en raison d'un incident affectant la voie à Vincennes", là selon le compte officiel de la ligne sur le réseau social X, avec une "reprise estimée à 23 heures".

Outre cet incident à l'est de Paris, un autre affecte une branche de la ligne à l'ouest: une rupture de caténaire à Achères-Ville a eu pour conséquence d'interrompre le trafic "entre Maisons-Laffitte et Cergy-Le Haut". Celui-ci "est très perturbé sur le reste de la ligne" et la reprise est estimée "à 22h30". La région parisienne a connu une vague de chaleur vendredi, avec jusqu'à 35°C selon Météo France.