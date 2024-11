«Il y a de la drogue partout dans la ville» : le maire socialiste de Villeurbanne met en place deux fois plus de caméras

Plus de caméras pour plus de sécurité. Dans quelques mois, Villeurbanne comptera 410 dispositifs de vidéosurveillance contre 208 aujourd'hui, mais qui ne couvrent pas tous les secteurs de la commune. La décision a été prise par Cédric Van Styvendael, maire socialiste et membre du Nouveau Front populaire, pour qui la sécurité "n'est ni de droite ni de gauche".

La sécurité avant tout

Ce dispositif vise à lutter contre l'insécurité qui menace la commune. "Moi, je suis un pragmatique. Et donc pas de totem, pas de tabou : si aujourd'hui, ça fait partie de l'arsenal pour améliorer la situation des habitants, on y va, on le fait. On a trois objectifs de déploiement : les grands axes, les lieux d'éducation avec les écoles et collèges, et les lieux où il y a un trafic de drogue important, ce sont nos trois priorités de déploiement pour accompagner notre politique de sécurité", explique Cédric Van Styvendael.

Les habitants sont rassurés

Si le maire n'a pas hésité à s'opposer à une partie de sa majorité, notamment les élus Insoumis, sa décision est approuvée par beaucoup d'habitants comme Sandrine. "Moi je suis pour, car il y a de plus en plus de dealers et d'agressions. Et donc je trouve que c'est une bonne solution", confie-t-elle. "C'est très bien qu'on arrête ces trafics ! Si les personnes qui n'ont pas soutenu le projet ont d'autres idées, et bien qu'ils les donnent ! Mais qu'est-ce qu'ils proposent en face ? Rien ! Ne rien faire, c'est ce qu'on fait depuis des années ! Et on voit où on en est aujourd'hui : il y a de la drogue partout dans la ville. Donc, moi, je ne suis pas forcément de son parti, mais bravo au maire, je le soutiens sur cette action !", exprime Nadia, une autre habitante.

L'installation des nouvelles caméras commencera dès l'an prochain.