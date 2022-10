«Il faut reporter les matchs » : comment la pénurie de carburant affecte les clubs de foot

La pénurie de carburant affecte tout le monde et même les clubs de foot ! Avec plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres à parcourir pour jouer un match, certains clubs sont obligés de déclarer forfait, à l'instar du Calais Beau Marais, dans le Nord.

>> LIRE AUSSI - En pleine pénurie de carburant, le covoiturage connaît un boom spectaculaire

"Le club va en pâtir"

Face à cette situation, le président du club, Ezzedine Kara, demande des mesures d'urgence : "Ce que j'attends en qualité de président, ce sont vraiment des signaux forts de la part de nos districts, de nos ligues. Par exemple, cela consisterait à reporter les matchs ou il y aurait une grande distance. Au-delà de 50 kilomètres, il faut reporter. On ne peut pas laisser les gens comme ça dans l'incertitude".

"Certains parents me disent qu'ils peuvent pas emmener leur enfant à l'entraînement et garder du carburant pour aller travailler le lendemain. On doit se rendre à Longuenesse avec une des équipes ce week-end. Le trajet Calais-Longuenesse représente une quarantaine ou cinquantaine de kilomètres. Je suis pas en mesure de demander à mes licenciés de choisir entre venir s'entraîner ou garder leur carburant pour aller bosser. Je crois que le choix est vite fait", détaille-t-il au micro d'Europe 1.

>> LIRE AUSSI - Carburant : ces professionnels de santé qui réclament un accès réservé dans les stations

Ezzedine Kara craint que cette situation affecte son club de foot : "Ça reste un loisir et malheureusement, on va devoir faire des forfaits. Mais c'est le club qui va en pâtir, on subit finalement".