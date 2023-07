«Il faut qu'on soit tous parfaitement alignés» : les premières répétitions du défilé du 14-Juillet commencent

Ce sera l'événement de cette fin de semaine : le défilé du 14-Juillet. Les préparatifs ont déjà commencé, car il ne faut pas un faux pas ni un seul écart durant le vrai défilé qui aura lieu vendredi. Chaque geste, chaque mouvement doit se régler au millimètre.

Du haut des Champs-Élysées, les troupes attendent le départ, dans le silence. Les troupes ne sont pas toutes présentes sur la plus belle avenue du monde. Seules les troupes au sol s'entraînent ce mardi matin, soit plus d'un millier d'hommes.

Un défilé scruté

"Il faut qu'on soit tous parfaitement alignés dans nos colonnes, dans nos lignes", angoisse un bref instant l'aspirant Paloma, élève pilote de chasse qui fait son premier 14-Juillet. "Il faut que tous nos gestes soient à l'identique. Et moi, j'ai beaucoup de mimétisme. Les bras sont levés exactement à la même hauteur pour tout le monde en même temps. Le pas est le même pour tous. On est regardés et puis nous, on a envie de montrer tout ce qu'on a appris et d'être le plus beau possible, le plus parfait possible", insiste-t-elle.

S'il y a de la pression, il y a aussi bien sûr une très bonne ambiance. Les militaires sont tout sourire, avec les traditionnelles photos de groupe devant l'Arc de Triomphe en arrière-plan. Mais il faut rester très concentré, parce que cette première descente des Champs-Élysées sera revisionnée, scrutée pour que le jour J, tout soit parfait.