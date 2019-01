"Il était sadique" : l'actrice qui accuse Luc Besson de viol témoigne à visage découvert

C'est la première fois depuis le début de l'affaire qu'elle s'exprime devant une caméra. Interrogée par BFM-TV lors d'un entretien diffusé mardi soir, l'actrice Sand Van Roy, qui a porté plainte contre Luc Besson pour viol, revient sur les accusations portées contre le producteur et cinéaste.

"Il savait que ça faisait mal". L'actrice belgo-néerlandaise de 30 ans, qui avait rencontré Luc Besson lors d'un casting en 2015, avant de tourner sous sa direction dans Valérian, la Cité des Milles Planètes, a porté plainte le 18 mai, avant de déposer une nouvelle plainte en juillet. Pour BFM-TV, elle revient notamment sur une soirée passée dans une chambre de l'hôtel parisien du Bristol, lors de laquelle elle décrit une relation violente et non consentie, qui l'avait convaincu de porter plainte.

"J'ai dit 'arrête, tu me fais mal'. Il ne s'est pas arrêté. Pour moi, il était sadique. Il savait que ça faisait mal, il a vu que je pleurais. J'étais désespéré, je ne savais plus quoi faire, et il a continué", explique-t-elle.

Au moment du dépôt de sa plainte, le lendemain, les médecins des urgences médico-légales ont constaté chez l'actrice une ecchymose à l'oeil et des marques dans le dos, selon BFM-TV. Depuis l'actrice a évoqué quatre relations sexuelles non consenties avec Luc Besson. Face aux enquêteurs, elle avait confié entretenir une relation intime avec le cinéaste de 59 ans depuis environ deux ans.

Besson réfute l'intégralité des accusations. Contacté par BFM-TV, l'avocat du producteur assure dans un communiqué que "Luc Besson a réfuté l'intégralité des accusations formulées par madame Van Roy dans le cadre de la relation qu'ils ont entretenue pendant deux ans. Il a réitéré ses dénégations en présence de Madame Van Roy". "Comme tout justiciable, monsieur Besson est présumé innocent", ajoute-t-il.

Alors que huit autres femmes ont depuis accusé dans la presse le cinéaste de comportements déplacés, notamment dans Mediapart, Luc Besson a été confronté le 12 décembre à Sand Van Roy, devant la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP), après avoir été entendu en audition libre le 2 octobre. Le parquet doit bientôt décider de la suite à donner à cette affaire.