«Il est formidable» : à Marseille, les jeunes catholiques impatients de voir le pape François

C'est une ville de Marseille en pleine effervescence que le pape François s'apprête à trouver ce vendredi. Le souverain pontife sera accueilli pour l'occasion lors de son arrivée à l'aéroport de la cité phocéenne. Il se rendra alors à la basilique Notre-Dame de la Garde où il priera pour les migrants et les pêcheurs morts en mer. Le long du chemin, ils devront être quelques fidèles et curieux à le saluer.

"Il est bien en adéquation avec son temps"

Car la visite du pape est un événement pour les fidèles, et notamment pour les plus jeunes. À quelques heures de ses premiers pas dans la ville, Élise, 29 ans, n'attend qu'une chose : approcher celui qui selon elle, a apporté un vent de fraîcheur à l'Église catholique. "Il est formidable", estime-t-elle au micro d'Europe 1. "Il est bien en adéquation avec son temps, il réveille un peu tout le monde. Il ne juge pas et est ouvert" sur le monde, poursuit la jeune femme.

Une certaine admiration, que partage Pierrette qui apprécie l'attention portée par le pape au naufrage de migrants en mer. "Je l'admire beaucoup, car les sujets qu'il amène sont des vrais sujets, notamment ce qu'il se passe à Lampedusa sur la migration. En tout cas, il est dans la réalité de ce que l'on vit aujourd'hui", estime-t-elle.

La place centrale du climat

La réalité, c'est aussi l'écologie, un thème déjà souvent abordé par le pape François pour le plus grand bonheur de Guillaume, la vingtaine, spécialement venu de Paris pour l'occasion : "Sa première encyclique, c'est-à-dire son premier texte de référence, c'était sur ce sujet-là et ça a rayonné bien au-delà de l'Église. Et il est nécessaire aujourd'hui que ces questions soient portées par le pape François. Et heureusement qu'il en parle", explique-t-il.

Et pour tous ces jeunes, apercevoir le pape ne sera pas une première, puisque tous étaient déjà présents lors de sa veillée à Lisbonne aux journées mondiales de la jeunesse.