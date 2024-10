«Il doit démissionner» : à Nantes, des électeurs de la circonscription d'Andy Kerbrat l'appellent à quitter son poste

Quel avenir pour Andy Kerbrat ? Le député insoumis reconnu mardi avoir été contrôlé "en possession de stupéfiants". Alors que les membres de La France insoumise prennent la défense de leur collège, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a appelé l'élu à "tirer les conséquences de ses actes". Mais dans la circonscription du député, à Nantes, difficile de trouver un défenseur de ce dernier.

"J'ai vu ça dans le journal local. C'est donner un très mauvais exemple et il faut prendre ses responsabilités", juge un Nantais au micro d'Europe 1, avant d'ajouter : "Pas besoin de l'influence d'un ministre (pour démissionner ndlr). On peut le faire de son propre gré, surtout si on a fait une faute. Mais c'est vraiment le mauvais exemple et la drogue, n'en parlons pas. Surtout que nous sommes à Nantes même, et ici, la drogue se vend à ciel ouvert. On arrive à une limite qui n'est plus tolérable", confie-t-il.

Rester crédible

Question d'exemplarité pour ses habitants qui se disent déjà englués dans le trafic. Mais c'est aussi l'affaire de trop, sur fond de défiance envers les dirigeants politiques. "Il doit démissionner ! Après un truc comme ça, il n'a pas trop le choix. Il a été pris la main dans le sac, donc il n'a pas trop le choix donc il doit prendre ses responsabilités", poursuit un autre électeur. "Ils ne sont pas au-dessus des lois, c'est tout. Moi, je trouve ça dégoutant et je n'irai pas aux urnes pour voter pour des gens comme ça", confesse-t-il.

Tristement sorti de l'anonymat, ce député aura surtout du mal, dit-on ici, à rester crédible jusqu'au bout de son mandat.