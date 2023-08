Le jour où Danielle a découvert la vérité sur son père : « Il aurait pu être n’importe comment, il aurait été le plus beau de la terre... »

PODCAST

Pour sept Français sur dix, connaître ses origines, savoir d’où l’on vient, retrouver ses racines, est important. C’est la conclusion d’une étude réalisée en 2022 par l’IFOP pour le site Geneanet, spécialiste en généalogie. Pour Danielle, c'est à l'âge de 28 ans que tout a basculé, lorsqu’elle apprend la vérité sur sa naissance. Enfant, elle vit avec sa mère et son époux. Un mari violent qui n’est pas le père biologique de Danielle. Pendant des années, Danielle va tout faire pour obtenir des informations sur son géniteur auprès de sa mère, en vain. Jusqu’au jour où elle lui révèle son lourd secret : la naissance de Danielle est le fruit d’un viol. Danielle témoigne aujourd’hui au micro d’Olivier Delacroix dans le podcast "Dans les yeux d’Olivier" produit par Europe 1 Studio.

Que ce soit l’identité d’un père comme dans l’histoire de Danielle, ou celle d’un ancêtre plus lointain, connaître ses ascendants relève d’une grande importance pour chacun d’entre nous. Savoir l’identité de nos aînés et leur histoire permet, pour certains, d’affirmer leur personnalité et de répondre ainsi à la question du « qui suis-je ? ». “Maintenant, je vais pouvoir commencer à construire, faire un travail de deuil de tous ces fantasmes et commencer à construire une vie.(...) Une vie avec au moins déjà un début d'histoire”, raconte Danielle dans le podcast “Dans les yeux d’Olivier”.

Connaître ses origines pour se découvrir soi-même

Nous possédons tous en tant qu’être humain, un fort besoin d’appartenance. Connaître l’identité de nos ancêtres pourrait contribuer à créer des liens affectifs avec eux. Des liens qui façonneraient aussi l’estime de soi ainsi que la résilience et expliqueraient au passage les raisons du succès des kits de test ADN ces dernières années. Une nécessité qui s’intensifie davantage lorsque nous voulons nous-même devenir parents, comme l’a vécu Danielle.“J'ai besoin, avant d'avoir des enfants, d'avoir un minimum de réponses.(...) Maintenant, je suis en âge de pouvoir avoir ces éléments-là pour pouvoir construire ma vie de femme”, explique-t-elle auprès d’Olivier Delacroix.

Connaître ses ancêtres, c’est être aussi conscient de leurs traumatismes et apprendre mieux à se comprendre soi-même. “Je devais probablement rappeler, dans la violence de mes actes et de mes mots, la violence de mon père”, reconnaît Danielle. Certains troubles peuvent en effet se transmettre de génération en génération par le biais de notre ADN, comme l’a démontré par exemple l’équipe du professeur Alain Malafosse du Département de psychiatrie de la Faculté de médecine de l’Université de Genève.

Construire son futur grâce à son passé

Des informations qui permettent d’être plus indulgent avec soi-même et de mieux prendre en charge sa psychologie. Pour Danielle, apprendre l’identité de son père l’a aidée à comprendre ses propres comportements violents et à faire la paix avec son passé. “Moi, je me sens prête à aimer cet homme. Son acte répréhensible lui appartient. J'ai très vite fait le tri et tant mieux parce que c'est ce qui m'a permis de reprendre mon souffle et de repartir en avant”, témoigne-t-elle.