«Ici, on fait de la philosophie !» : les bistrots, un trésor national désormais inscrit au patrimoine culturel immatériel français

Le ministère de la Culture vient d'inscrire "les pratiques sociales et culturelles des cafés et bistrots de France" à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel français. Alors qu'en 80 ans, on est passé de 400 000 bistrots en France à seulement 40 000, cette inscription vise à perpétuer et à transmettre cet "art de vivre à la française".

Une histoire qui se ressent

Situé à deux pas de la place Bellecour, le café de la Cloche est une institution à Lyon. Un petit bar de quartier qui existe depuis un siècle et auquel Julien son patron qui l'a acheté il y a cinq ans, n'a changé absolument rien. "Je veux vraiment tout laisser tel quel. C'est aussi ce que mes clients me demandent. Je veux garder cet esprit de vieux café, de vieille brasserie comme à l'époque. Vous avez les vieilles banquettes à l'ancienne, en cuir rouge avec le carrelage comme à l'époque. Le mobilier est vraiment tel quel, comme au début des années 1900."

C'est justement ce qu'apprécie Olivier, un habitué "C'est dans son jus, quoi ! C'est le vieux bar, le vieux bistrot lyonnais. Dans ce bar, il y a quelque chose, il y a une histoire, c'est sympa !"

Andouillette et tartare au menu

Ici, on boit son café le matin. On mange le midi, andouillette ou tartare au couteau et surtout, on discute au zinc, apprécie Jean-Dominique, qui vient ici depuis 40 ans. "Il y a un comptoir et ça discute autour, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce n'est pas 'Je te regarde les yeux dans les yeux' et puis voilà ! Nous ici, on fait de la philosophie !"

Philosopher, refaire le monde au comptoir autour d'un verre. Autant de pratiques sociales et culturelles des cafés de France qui font donc désormais partie du patrimoine immatériel français.