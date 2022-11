Huiles de CBD : une utilisation responsable

SPONSORISÉ

COMMUNIQUÉ - Découvert en 1940 et plus connu sous son abréviation CBD, le cannabidiol est l’une des nombreuses molécules que l’on retrouve dans la plante de chanvre. Sa production et son utilisation sont très encadrées, mais encore faut-il savoir ce que dit concrètement la loi. Quelles sont les évolutions, les restrictions ? Greeneo.com, leader sur le marché des huiles de CBD, nous en dit plus.

Les huiles de CBD : qu’est-ce que c’est ?

Commençons par les bases. Les huiles de CBD sont composées de cannabidiol, un extrait du chanvre. Le cannabidiol est infusé et dilué dans des huiles dites "conventionnelles " telles que l’huile d’olive, de chanvre, MCT… Greeneo a choisi pour sa part de développer ses formules autour de l’huile MCT bio (coco). On peut en user de différentes manières ; mais qu’elles soient ingérées avec d’autres aliments ou par quelques gouttes sous la langue, les huiles de CBD sont censées améliorer notre quotidien en contribuant à diminuer l’anxiété ou améliorer le sommeil, par exemple.

Pour obtenir le résultat le plus pur possible, Greeneo a choisi la technique d’extraction au CO2 supercritique, qui permet d’isoler le CBD des autres cannabinoïdes. Ensuite, chacun pourra choisir son huile : l’huile CBD + CBN ZEN est supposée aider à l’endormissement, l’huile Active Sport s’adresse plutôt aux sportifs, et l’huile Period aux femmes durant leur cycle menstruel.

Que dit la loi ?

La législation sur le CBD en France a évolué début 2022, entrainant quelques aménagements. La loi sur le CBD autorise seulement les produits au cannabidiol. Légiférer sur ce sujet est essentiel car cela permet notamment de développer de manière sécurisée la filière agricole du chanvre, de sa production à sa commercialisation, tout en protégeant les consommateurs. Seule la culture du chanvre effectuée suivant les réglementations européenne et nationale pourra être certifiée par la suite. Pour l’autorisation ou non d’utiliser du CBD en France, la clé se trouve dans le dosage : le taux doit être inférieur à 0,2% de THC (tétrahydrocannabinol, soit l'une des molécules contenues dans le cannabis).

Une utilisation responsable

Au fil du temps, il a pu être observé des interactions entre le CBD et certains médicaments, comme les anti-épileptiques, immunosuppresseurs ou anticoagulants. Si l’on s’intéresse aux huiles de CBD, il faut donc consulter son médecin pour pouvoir se lancer en toute sérénité dans une utilisation responsable. Il est également important d’écouter son corps à chaque étape. Car si le CBD est normalement bien toléré, des effets secondaires (diarrhées, variation de poids, fatigue, somnolence…) peuvent parfois se faire sentir. Notons bien que les produits Greeneo contiennent moins de 0,2% de THC mais s’adressent à un public majeur. Les produits Greeneo sont conditionnés dans un flacon en verre ambré pour les protéger de la chaleur. Une fiole non ouverte peut se conserver jusqu’à deux ans et se consomme six mois après ouverture.

