Hôtellerie et pression psychologique : quand "Complément d'enquête" s'infiltre dans un palace

Chaque jour dans le Journal des Médias, Charles Decant revient sur un programme télévisé. Jeudi, il s'est penché sur le nouveau numéro de Complément d'enquête, consacré aux petites mains de l’hôtellerie de luxe, diffusé ce soir sur France 2. Une infiltration qui met en lumière la pression subie par ces travailleurs, qui sont très souvent des femmes.

Une journaliste embauchée comme femme de chambre

Ces femmes de chambre, gouvernantes ou équipiers, travaillent dans l’ombre des palaces. On imagine la difficulté physique de leurs métiers, mais le document met aussi en lumière la pression psychologique subie dans les palaces. La perfection y est la règle et les chambres sont plutôt des suites, voire des appartements entiers qu’il faut rendre étincelants en très peu de temps.

Pour dévoiler au mieux la réalité du travail au quotidien dans les palaces, la journaliste Sarah Oulahna s’est fait embaucher comme femme de chambre. Un choix qu’a expliqué le co-réalisateur de l’enquête, Edouard Perrin : " Il était impossible d'avoir un tournage ouvert dans les établissements. Je ne suis pas un fan absolu des infiltrations, mais pour montrer certaines choses et certaines enquêtes, c'est la seule solution : être à la place de la femme de chambre et vivre précisément ce qu'elle va vivre dans une journée. A travers le témoignage, vous avez évidement les mots et l'expérience de la femme de chambre. Par contre le stress en temps réel, ça, vous l'avait avec l'infiltration et la caméra".

"Infiltrée dans un palace. Enquête sur les petites mains du luxe", également co-réalisé par Zoe De Bussière, jeudi 17 décembre dans “Complément d’enquête”, à 23h05 sur France 2.