Hommage national à Léon Gautier, un vétéran au destin «qui inspire les jeunes»

"Je ne suis pas un héros", disait-il. Pourtant, c'est bien comme tel que Léon Gautier sera célébré ce vendredi à Ouistreham. Un hommage national en présence du président de la République et de la Première dame. Léon Gautier, qui est décédé lundi à l'âge de 100 ans, était le dernier des membres du commando Kieffer, l'ultime voix de ces 177 bérets verts débarqués le 6 juin 1944 sur la plage de Ouistreham, en Normandie.

La guerre, "ça reste dans la tête", témoignait Léon Gautier

Nous sommes le 6 juin 1944. Léon Gautier débarque sur les plages normandes avec une seule idée en tête : aider à libérer la France. Un devoir pour lui, comme il l'expliquait en 1994 au micro d'Europe 1. "Beaucoup de Français qui étaient dans les fusiliers marins se sentaient concernés et ont demandé à rejoindre ce commando. Avant de partir, le commandant Kieffer nous avait dit 'il n'y en aura peut-être pas dix d'entre vous qui reviendront intacts'. Nous sommes revenus beaucoup plus que ça", témoignait-il.

Une victoire dont il entretient le souvenir, très attaché à la transmission et au devoir de mémoire. Le vétéran n'a eu de cesse de condamner la guerre, comme il le confiait en 2019. "Après un certain nombre d'années, on se pose des questions : suis-je un assassin ? J'ai peut-être tué un père de famille... Ça reste dans la tête", expliquait Léon Gautier.

Honneur militaire

Emmanuel Macron, qui l'a rencontré à plusieurs reprises, a salué un héros de la Libération, un destin exemplaire, comme en 2019, lors de la commémoration du Débarquement. "Vous savez, des destins comme le vôtre, c'est ça qui inspire les jeunes et qui donne envie de s'engager pour le pays", avait déclaré le chef de l'État.

Le président assistera ce vendredi à un hommage national qui prendra la forme d'honneur militaire, comme le souhaitait Léon Gautier.