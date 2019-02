ANNE ROUMANOFF, ÇA FAIT DU BIEN

Qui dit Saint-Valentin dit forcément couple et baiser. Chez Anne Roumanoff jeudi, le journaliste Hervé Pouchol évoque son livre Les 1001 secrets du baiser, dans lequel il décortique le fait d'embrasser une personne.

"On découvre et devine tout dans un baiser". Pour Hervé Pouchol, "le baiser est le scanner de la personne : on découvre et devine tout dans un baiser". Le journaliste estime évidemment que "quand on est dans le baiser passionné, on ne pense pas à tout ça", mais que vquelques années ou mois plus tard, certains traits caractéristiques de la personne peuvent ressortir et qu'il était visible dès l'échange d'un baiser.

Un acte, presque plus intime que l'amour selon le spécialiste. "C'est le préliminaire", souligne Hervé Pouchol, "c'est la température, le thermomètre du couple". Un bon indicateur pour se rendre compte de la solidité d'une relation. "Au bout de six mois ou quelques années, on s’embrasse un peu moins, c’est vraiment là qu’il faut se poser les bonnes questions", conclut-il.