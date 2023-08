Habillement : pour la rentrée des classes, l’heure est aux économies

T-shirt, pantalons, chaussures... À l'heure de la rentrée scolaire, un certain nombre d'enfants n'entrent plus dans leurs vêtements de l'an passé. Mais dans un contexte d'inflation, les vêtements sont aussi plus coûteux qu'avant, pour un budget souvent plus faible. Selon un sondage de l'institut CSA, deux tiers des familles vont restreindre leurs dépenses pour cette rentrée.

"J'ai fait trois magasins pour trouver un prix pas trop cher"

Poussette dans les mains, Dounia arpente les allées de ce magasins de vêtements premiers prix. Mais après une demi-heure passée à inspecter tous les pantalons pour son fils de six ans, la mère de famille renonce finalement et repart les mains vide. "J'ai trouvé que c'était hyper cher ! Des jeans à 15, 18 euros. Je préfère acheter, prendre des vêtements déjà utilisés que d'acheter neuf, car ils grandissent trop vite", témoigne-t-elle.

Car cette nouvelle dépense vient s’ajouter à l’achat des fournitures scolaires déjà très couteuses. Nathalie a de son côté enfin trouvé l’ensemble t-shirt pantalon pour son bébé d’un an après avoir essayé plusieurs magasins. "24,90 euros, j'ai fait trois magasins pour trouver un prix pas trop cher. Je trouve que les prix sont très élevés pour cette rentrée", regrette-t-elle.

"J'en ai eu pour 150-200 euros"

Dans une autre boutique, plus chère, Charonne a craqué pour la première rentrée de son fils. "J'en ai eu pour 150-200 euros, peut-être que je le gâte un peu trop, mais je me fais plaisir", rigole-t-elle au micro d'Europe 1. Une dépense exceptionnelle, car le reste de l’année, la mère de famille a sa technique pour faire des économies. "Sur un site en Chine, c'est beaucoup moins cher, on peut trouver des bonnes tenues à prix correct", assure-t-elle. Pour ne rien dépenser, elle peut aussi compter sur les anciens vêtements récupérés auprès de sa famille ou de ses amis.