Grèves : toujours 6 TGV sur 10 et 1 Transilien sur 5 en circulation samedi et dimanche

Le trafic ferroviaire restera "très perturbé" dans les transports pour ce nouveau week-end de départs en vacances, avec en moyenne samedi et dimanche 6 TGV sur 10 et 1 Transilien (RER SNCF et trains de banlieue parisienne) sur 5 en circulation, a annoncé vendredi la SNCF.

En raison de la grève contre la réforme des retraites, le groupe ferroviaire prévoit également la circulation de trois TER sur dix samedi, 4 TER sur dix dimanche, et une moyenne sur le week-end de trois Intercités sur dix. Le trafic international restera également "perturbé", précise la compagnie dans un communiqué.

